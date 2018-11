Merkel oma kurikuulsas "suveräänsuse loovutamise" kõnes: rahvusparlamendid on asendamatud

Saksa meedias ei leinud liidukantsleri sõnavõtt suuremat vastukaja, sest tervet kõnet kuulates selgub, et Merkel rääkis kompromisside tegemise vajadusest poliitikas.

„Mina isiklikult arvan, et demokraatia saab ainult sel juhul funktsioneerida, kui me oleme valmis kompromisse sõlmima ja peame kompromissi millekski oluliseks, kõrgeks, mitte ei devalveeri seda teiseväärseks,“ ütles Merkel Konrad Adenaueri fondi üritusel „Parlamentaarsus globaliseerumise ja rahvusliku suveräänsuse vahelise pinge all“ peetud kõnes.

„Rahvusriigid peavad täna – peaksid täna, ütlen ma – olema valmis suveräänsust loovutama (abgeben),“ sõnas Saksa liidukantsler ja lisas: „Aga muidugi peaks see toimuma korrektsel moel, kus parlament on asendamatult hädavajalik.“

Merkel selgitas, et Saksamaa on andnud osa suveräänsusõigustest ära Euroopa Liidule. „Aga riigid on kokkulepete valitsejad,“ rõhutas Merkel ja lisas, et sellepärast on algatustele alati vaja liikmesriikide parlamentide toetust ja otsust. „Demokraatia südameks on parlament,“ ütles ta.

„Kui aga nõutakse, et [rahvusvahelisi otsuseid] peab kodumaale tagasi tooma sada protsenti täidetuna, näitamata vähematki valmidust üles arvestada teiste huvidega, siis pole rahvusvaheline asjaajamine enam võimalik. Ja tekib küsimus, et mis astub sel juhul kompromissi asemele?“ ütles Merkel.

„Küsimus on selles, et kas ma pean riigi esindajana rahvusvahelisel areenil üles astudes end üksinda esimesele kohale asetama ja ütlema, et mina pean saama, mida tahan ja mis teistega juhtub, sellest on mul ükskõik. Või usun ma win-win lahenduste võimalikkusesse, kus võidan nii mina kui ka teised,“ lisas Saksa liidukantsler.