Merkel loodab täna võtmetähtsusega võitu suurimal liidumaal

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli juhitav partei Krislik-Demokraatlik Liit (CDU) võib anda Martin Schulzi juhitavatele sotsiaaldemokraatlikule erakonnale täna tugeva hoobi, tõotades võtta võidu võtmetähtsusega valimistel riigi suurimal liidumaal, mis võib sillutada tee Merkeli võiduni üldvalimistel tänavu sügisel.

Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt toetab 18 miljoni elanikuga Põhja-Rein-Vestfaali liidumaal kristlikdemokraatlikku erakonda 32% inimestest, mida on ühe protsendipunkti võrra rohkem kui lähimal vastasel, sotsiaaldemokraatlikul erakonnal (SPD), mis tuli seal koos rohelistega võimule 2010. aastal, kirjutab ajaleht The Sunday Times.

Üleriigiliselt edestab neljandat ametiaega püüdlev Merkel Schulzi juba 10 protsendipunktiga. Värske avaliku arvamuse küsitluse kohaselt on CDU poolt 37% ja SPD poolt 27% sakslasi.

2015. aasta immigratsioonikriisi ajal hakkas CDU toetus vaikselt kukkuma, saavutades madalseisu mullu kevad-suvel. Tänavu lõi CDU toetuse lühiajaliselt kõikuma Martin Schulzi esiletõus.

Valimiskampaania, mis tugineb suuresti õiguskorra teemadele ja lubadusele võidelda immigrantide kuritegevuse vastu karmide meetmega, on aga hakanud kristlikdemokraatide toetust taas jõudsalt kasvatama.

Merkel järgib tänavu julgeoleku ja immigratsiooni teemadel karmi joont. Alles sel nädalal lubas ta kampaaniaüritusel Haltern am See linnas, et migrandid, kes panevad toime kuriteo, seisavad silmitsi jõulise väljasaatmisega, kuna Saksamaa on õigusriik. Kuulajad, kelle seas oli ka kümneid põgenikke, tervitasid tema sõnavõttu aplausiga.