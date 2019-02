Merkel julgeolekukonverentsil: Venemaa on meie partner

64-aastane liidukantsler astus muu seas üles USA riigipea Donald Trumpi tütre Invaka ees, kaitstes kavatsusi ehitada uus gaasijuhtmetoru Venemaalt Saksamaale, mida viimase administratsioon kritiseerib, süüdistades muu seas sakslasi venelaste „vangi langemises“ seoses nende energiasõltuvusega Venemaast, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Merkel vastas julgeolekukonverentsil Nord Stream 2 vastastele, et isegi „kui kõlma sõja ajal… importisime me sisse suures mahus gaasi Venemaalt, ei saa ma aru, mis peaks olema tänapäeval asi nii palju hullem, et me ei võiks öelda: Venemaa jääb meie partneriks“.

„Kas me tahame muuta Venemaa sõltuvaks ainult Hiinast?“ küsis ta. „Kas see on Euroopa huvides? Minagi nii ei arva.“