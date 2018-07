Merkel jõudis Baieri sõsarparteiga sisserände asjus kokkuleppele

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel saavutas viimasel hetkel kokkuleppe sisserändealase tüli lõpetamiseks oma erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja selle Baieri sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) vahel.

Pärast lõplikku kriisikohtumist eile, pärast seda, kui CSU esimees ja Saksamaa siseminister Horst Seehofer lubas pühapäeva õhtul tagasi astuda, saavutasid Seehofer ja Merkel läbimurde, vahendab Deutsche Welle.

Merkel ütles, et Saksamaa loob riiklikud „transiidikeskused”, et „korraldada ja juhtida sekundaarset rännet” - migrantide liikumist Euroopa Liidu sees. Kantsleri sõnul tasakaalustab kokkulepe riigi ja rahvusvahelist lähenemist küsimusele, kuidas rännet kontrollida.

„Partnerluse vaim Euroopa Liidus on sellisena säilitatud ja samal ajal on see tähtis samm sekundaarse rände korraldamiseks ja kontrollimiseks,” ütles Merkel ajakirjanikele. „Me oleme leidnud hea kompromissi pärast karme läbirääkimisi ja keerulisi päevi.”

Seehofer, kes kinnitas, et jääb siseministriks, ütles, et on selge kokkuleppega väga rahul. Ta lisas, et transiidikeskused aitavad kaasa varjupaigaotsuste kiirendamisele ning negatiivsete juhtumite puhul kiirendavad väljasaatmisi.