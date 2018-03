Merkel ja Trump väljendasid telefonivestluses Putini tuumarelvadega ähvardamise üle muret

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja USA president Donald Trump väljendasid telefonivestluses muret Venemaa presidendi Vladimir Putini väidetavate uute tuumarelvade esitlemise üle.

Eile õhtul toimunud telefonivestluses väljendasid Merkel ja Trump muret ka negatiivse mõju pärast rahvusvahelistele relvastuskontrolli jõupingutustele, teatas Saksamaa liiduvalitsuse pressiesindaja Steffen Seibert Berliinis, vahendab Die Welt.

Valge Maja teatas juba eile, et USA kaitsevõimekused on ja jäävad ületamatuteks. Putin kinnitas Valge Maja sõnul seda, millest USA juba ammu teadlik on, teatas pressiesindaja Sarah Sanders.

Merkel ja Trump rääkisid ka olukorrast Süürias. Nad olid ühel meelel, et Süüria juhtkond ja selle Vene ja Iraani liitlased peavad täitma ÜRO resolutsiooni relvarahu kohta kohe ja täielikult. Venemaa peab oma osalemise Ida-Ghouta pommitamises lõpetama. Moskva peab lisaks mõjutama Damaskust ründeoperatsioone tsiviilalade vastu lõpetama.