Merkel ja Saksa siseminister pöörasid pagulaste vastuvõtmise pärast tülli

Bildi teatel ütles Merkeli konservatiivide sõsarparteid, Baieri kristlikke demokraate (CSU) juhtiv Seehofer esmaspäeval parteikaaslastele, et riigi rändepoliitika on sügavas kriisis. "Ma ei tee laisku kompromisse," lubas Seehofer. Deutsche Welle teatel ütles ta lisaks, et ei plaani olukorra parandamisega oodata "kuni põrgu jäässe läheb." Eile teatas ta, et kutsus Itaalia uue valitsuse rändevastase siseministri Matteo Salvini Berliini, et temaga rändeteemasid arutada. Siseministeeriumi teatel leidsid Salvini ja Seehofer telefonivestluses, et nende seisukohad on täielikult kooskõlas. Oma rändekava väljatöötamisega tegeleb ka väiksem valitsuspartner, sotsiaaldemokraatlik partei.

Eile saabus Berliini Austria kantsler Sebastian Kurz, kelle ühine pressikonverents Merkeliga pühendus samuti osaliselt rändeteemadele. Mõlemad valitsusjuhid väljendasid üksmeelt, et Euroopa piirivalveaagentuuri Frontex eelarvet, volitusi ja töötajaskonda tuleb oluliselt laiendada. Täna kohtub Kurz ka Seehoferiga.

Ajakirja Politico päevakommentaaris märgitakse, et kui Seehoferi kava läbi läheks, hakataks üle Austria piiri tulevaid asüülitaotlejaid tagasi saatma, mis tekitaks seal ilmselt soovi ka oma piirid sulgeda. "Pole vaja fantaasiat, et kujutleda, kuhu need inimesed lõpuks jälle välja jõuaksid: ikka Itaaliasse," märgib Politico.