Merkel europarlamendis: migratsioon on Euroopa ühine ülesanne

Täna Eesti aja järgi veidi pärast nelja alanud ja umbes pool tundi kestnud sõnavõtus ütles Angela Merkel kõigepealt, et Euroopa Parlament on parim parlament maailmas. Eurosaadikud reageerisid sellele aplausiga.

"Selles hoones tunnen, kuidas demokraatia süda tuksub," sõnas Saksamaa liidukantsler.

Päevakohastest teemadest võttis Merkel esimeste hulgas ette Brexiti ja ütles, et Suurbritannia lahkumine lööb küll euroliitu sügava haava, kuid EL-i poolsele pealäbirääkijale Michel Barnier'le tuleks tehtud raske töö eest vaid plaksutada.

Merkel rõhutas, et EL-i tugevuseks on Euroopa solidaarsus ja see peaks põhinema tolerantsil. Ühtlasi tunnistas Saksamaa liidukantsler, et 2015. aastal läks ta valitsusel liialt kaua aega, et saada aru: migratsioon on teema, mis puudutab kogu Euroopat, mitte vaid Saksamaad. "Tegemist on Euroopa ühise ülesandega," ütles Merkel.

Saksa kantsler kutsus kõnepuldist Euroopat üles võtma kaitseküsimustes ohjad täielikult enda kätte. "On vaja välja arendada tõeline Euroopa armee," sõnas ta. Tegu poleks Merkeli sõnul NATO alternatiiviga, vaid täiendusega alliansile.