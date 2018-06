Merkel: Euroopa vajab ühtset migratsioonipoliitikat, Itaaliat ei saa üksi jätta

Saksa kantsler Angela Merkel ütles eile ajakirjanike ees esinedes, et Euroopa vajab ühtset rändepoliitikat, mis suudaks tagada kõigi riikide huvid.

Reutersi teatel tõdes kantsler, et Itaalia tunneb praegu, et teised euroliidu riigid ei toeta teda piisavalt. "Mulle on väga oluline, et Saksamaa ei teeks ühepoolseid samme ja et kõik, mis me teeme, käiks korra järgi ja teistega kokku lepitult, nii et Euroopal oleks tõeliselt ühtne poliitika," ütles Merkel pärast Belgia peaministri Charles Micheliga kohtumist. "Euroopa peab kokku hoidma. Minu jaoks on migratsiooniküsimus omamoodi lakmustest Euroopa tuleviku ja ühtsuse jaoks. Kõigi riikide huvisid tuleb arvesse võtta."

Kantsleri kommentaar tuli ajal, kui kodumaal süvenevad migratsiooniküsimustes lahkhelid Merkeli ja Baieri konservatiive (CSU) juhtiva siseministri Horst Seehoferi vahel. CSU tahab, et mujal euroliidus varjupaika taodelnud inimesi riiki ei lastaks, ent Merkel pole sellega nõus. Seehofer ütles eile, et teeb kõik võimaliku, et kantsleriga kokkuleppele jõuda.