Merkel: Euroopa saatus on meie enda kätes

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel panustab pärast USA presidendiks valitud Donald Trumpi avaldusi intensiivsele koostööle Euroopa Liidu sees.

„Ma arvan, et meil eurooplastel on meie saatus enda kätes,“ ütles Merkel esmaspäeval kohtumisel Uus-Meremaa peaministri Bill Englishiga Berliinis, vahendab Focus Online.

„Ma panustan ka edaspidi sellesse, et 27 liikmesriiki teevad intensiivset ja eelkõige tulevikku suunatud koostööd,“ lisas Merkel.

Merkel nimetas näidetena muu hulgas majanduslikke tugevusi ja tõhusaid otsuste tegemise struktuure ning reaktsioone 21. sajandi väljakutsetele, nagu võitlus terrorismiga, välispiiride kindlustamine, sisejulgeolek, digitaalne siseturg ja töökohad. „Need on meie väljakutsed,“ ütles Merkel.

Tulevaste suhete teemal USA-ga jäi Merkel on väljendustes tagasihoidlikuks. „Minu seisukoht transatlantilistes küsimustes on teada,“ ütles Merkel, kelle sõnul ei ole Trump omalt poolt veel mingeid seisukohti paika pannud. „Ja siis, kui ta ametis on, hakkame me (…) loomulikult Ameerika valitsusega koostööd tegema ja siis vaatame, millistele kokkulepetele me jõuda suudame.“