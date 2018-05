Euroopa ei saa enam toetuda USA kaitsele, ütles Saksamaa liidukantsler Angela Merkel täna, kutsudes üles oma saatust oma kätesse võtma.

„Ei ole enam nii, et Ühendriigid lihtsalt kaitsevad meid, vaid Euroopa peab võtma oma saatuse oma kätesse, see on ülesanne tuleviku jaoks,” ütles Merkel, vahendab AFP.