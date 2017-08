Merkel ei pea Schröderi Rosnefti nõukogusse kandideerimist õigeks

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kritiseeris oma eelkäijat Gerhard Schröderit viimase huvi pärast töötada Venemaa nafta- ja gaasikontserni Rosneft heaks.

Merkel vastas valimiste eelses intervjuus ajalehe Bild lugejate küsimustele ning üks küsimus puudutas ka tema plaane pärast liidukantsleri ameti mahapanemist. Merkel hakkas selle peale kritiseerima Schröderit tema otsuse pärast kandideerida Rosnefti järelevalvenõukogusse.

„Ma leian, et see, mida härra Schröder teeb, ei ole õige,“ ütles Merkel, kes enese sõnul ei kavatse pärast ametist lahkumist vastu võtta ühtki ametikohta majanduses. „Aga praegu olen ma siiski täielikult keskendunud valimisvõitlusele ja tõsiasjale, et tahan meeleldi uuesti liidukantsleriks saada,“ ütles Merkel.