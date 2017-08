Merkel ei kahetse avatud uste poliitikat ega teeks võimalusel teisiti

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles täna, et ta ei kahetse sugugi oma tunamullust otsust lubada riiki sadu tuhandeid põgenikke, ja lisas, et teda ei heiduta vihaste meeleavaldajate kohalolek tema kampaaniaüritustel.

Merkel eitas usutluses ajalehele Welt am Sonntag, et ta tegi oma avatud uste poliitikaga vea, kuigi enam kui miljoni põgeniku riiki saabumine tekitas tema konservatiivses erakonnas sügavaid lahkhelisid ja langetas partei toetust valijate seas, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Uuringufirma Emnid värske avaliku arvamuse küsitluse kohaselt toetab Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liitu (CDU) 38 protsenti valijatest, mida on 15 protsendi võrra rohkem kui vasaktsentristlikel sotsiaaldemokraatidel (SPD), kuid pea viie protsendi võrra vähem kui konservatiividel eelmistel üldvalimistel nelja aasta eest.

„Ma otsustaksin täna samamoodi, nagu ma tegin toona (pagulaskriisi ajal -toim),“ tunnistas Merkel. „Me pidime tegelema erakordse olukorraga ja ma tegin otsuse, lähtudes sellest, mis oli minu meelest

õige nii poliitiliselt kui humanitaarselt.“

„Iga riik seisab oma ajaloos aeg-ajalt silmitsi erakordsete olukordadega, mil selle juht peab tegutsema

ja mina seda ka tegin,“ rõhutas ta.

Tema otsus avad piirid sadadele tuhandetele iraaklastele ja süürlastele tõi mõnelt poolt valulise reaktsiooni ja kasvatas paremäärmusliku immigratsioonivastase erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetajate hulka sedavõrd, et partei võib arvamusküsitluste kohaselt nelja nädala pärast toimuvatel valimistel võtta umbes 10 protsenti häältest.

Merkelil, kes loodab jätkata sügisel neljandat ametiaega liidukantslerina, on tulnud valimiskampaania ajal vastamisi seista vihaste meelavaldajatega, kes on saabunud häirima tema ülesastumisi avalikel kampaaniaüritustel, eriti endisel kommunistlikul Ida-Saksamaal, kust liidukantsler ise on pärit.

„Me oleme demokraatia ja kõigil on õigus vabalt väljendada oma arvamust moel, nagu nad seda soovivad,“ ütles ta ajalehele Welt. „On oluline, et me ei läheks endast välja ega väldiks teatud piirkondi pelgalt sellepärast, et käputäis inimesi tahab seal karjuda.“

Tänavu on riiki saabunud üle 100 000 põgeniku.