Merkel andis Brexiti-läbirääkimistele positiivse hinnangu

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel andis eile ühe oma positiivsema hinnangu Brexiti-läbirääkimistele, öeldes, et tema hinnangul liiguvad läbirääkimised EL-i ja Suurbritannia vahel edasi, ning tõrjus nurjumise võimaluse.

Merkel ütles seda Euroopa Liidu tippkohtumise esimesel päeval. Briti peaminister Theresa May pöördus teiste riigijuhtide poole, et need aitaksid tal vaigistada kriitikuid kodus ja surnud seisust läbirääkimistel üle saada, vahendab Reuters.

„Vastupidiselt sellele, kuidas seda kujutatakse Briti pressis, on minu mulje, et need läbirääkimised liiguvad samm-sammult edasi,” ütles Merkel ajakirjanikele, tõrjudes Suurbritannias kõlanud väited, et läbirääkimised tuleks katkestada, kui „absurdsed”.

„Mul pole absoluutselt kahtlust, et me oleme kõik keskendunud ... hea tulemuse saamisele. Minu poolt ei ole üldse mingeid viiteid sellele, et meid ei saada edu,” ütles Merkel.

Positiivset rõhutasid ka teised.

Malta peaministri Joseph Muscati sõnul oli tegemist May seni parima etteastega ning sooja, otsekohese ja siira pöördumisega. Austria liidukantsler Christian Kern ütles siiski, et retoorilistele edusammudele peavad järgnema käegakatsutavad tulemused.