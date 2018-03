Menusarja "Seks ja linn" täht Cynthia Nixon kandideerib New Yorgi kuberneriks

Nixon kandideerib praeguse kuberneri Andrew Cuomo vastu, kes püsib samale ametikohale juba kolmandat korda.

51-aastase Nixoni eesmärk kubernerina on osariigis liberaalseid vaateid edendada ja majandusliku ebavõrdsusega võidelda.

Nixon nimetab New Yorki USA kõige ebavõrdsemaks osariigiks, kus kõrvuti tohutud rikkused ja äärmuslik vaesus.

Kaheksa USA osariigi kubernerid on praegu naised.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018