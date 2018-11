Menukirjanik Stieg Larssoni arhiivi põhjal kirjutatud raamat esitab teooria Rootsi peaministri Olof Palme mõrva kohta

Samal ajal uurib politsei uut võimalikku kurjategijat, kes on olnud Palme mõrva juurdluses sügavalt unustatud. Tegemist on Jakob Thedeliniga, kes võib olla puuduv lüli kahe täiesti erineva mõrvateooria vahel. Tema müstilised e-kirjad võivad olla viimane jälg Palme tapmiseks kasutatud relva kohta.

Juba 1987. aastal soovitas ajakirjanik ja „Millenniumi” triloogia raamatutega ülemaailmselt kuulsaks saanud Stieg Larsson uurida välisrootslast Bertil Wedini.

Larssoni allikate sõnul oli Wedin Palme mõrva „vahendaja”, mida ta ise eitab.

Ajakirjanik Jan Stocklassa sai 2013. aastal ligipääsu Larssoni arhiivile, mis koosneb kümnetest tuhandetest dokumentidest, ajaleheväljalõigetest ja fotodest, ning jätkas sealt, kus Larsson pooleli jäi.

Stocklassa uuringute tulemused on avaldatud värskes raamatus „Stieg Larssons arkiv – Nyckeln till Palmemordet” („Stieg Larssoni arhiiv – Palme mõrva võti”).

Larssoni materjali abil esitab Stocklassa täiesti uue teooria Palme mõrva läbiviimise kohta.

See teooria sisaldab professionaalseid mõrvareid Lõuna-Aafrika Vabariigist, Rootsi paremäärmuslasi ja rootslasest "patuoinast".

Kesksel kohal on mõrva võimalik toimepanija, kelle politsei üle kuulas, aga keda eiras – kuni praeguseni: Jakob Thedelin (see on valenimi, mida kasutatakse ka Stocklassa raamatus).

Thedelin on Wedini lähedane sõber, ta oli mõrvapäeval Stockholmi Sveavägenil, ta vihkas Palmet ja tal puudub alibi.