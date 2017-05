Melanie Trump keeldus abikaasa kriitikast hoolimata hijabit kandmast

2015. aasta jaanuaris väisas Barack Obama Saudi Araabiat, et käia kuningas Abdullahi matustel. Michelle Obama külastas koos temaga mitut üritust, kandmata islaminaiste pearätti hijabit.

Donald Trump reageeris toona sellele ja säutsus oma Twitteri kontol: „Mitmed inimesed leiavad, et see oli suurepärane, et Michelle Obama keeldus Saudi Araabias pearätti kandmast, kuid see oli saudide jaoks solvav. Meil on küllalt vaenlasi.“

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies