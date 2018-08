Melania Trumpi vanemad said USA kodakondsuse reeglite järgi, mida nende väimees kaotada tahab

Viktor ja Amalija Knavs, kes on 70. eluaastates, andsid kodakondsusvande eile eraviisilisel tseremoonial New Yorgis. Sisserändajad Sloveeniast, endine automüüja ja tekstiilivabriku tööline, on elanud USA-s seni alaliste elanikena, vahendab Associated Press.

Advokaat Michael Wildes ütles, et Knavsid taotlesid kodakondsust omal käel ega saanud mingit erikohtlemist. Wildes kinnitas, et Melania Trump sponsoreeris nende rohelisi kaarte. President Donald Trump on aga teinud ettepaneku lõpetada suurema osa perekonnaliikmete sisserändest, millele ta viitab kui „ahelmigratsioonile”.

Samal ajal, kui USA-s on käimas terav debatt sisserände ümber, eriti laste eraldamise tõttu ebaseaduslikult piiri ületavatest perekondadest, ütles Wildes, et Knavside kodakondsuse saamine on näide selle kohta, kuidas asju õigesti teha.

Melania Trump, kes on koos mehega puhkusel New Jerseys Bedminsteris, ei olnud vanemate kodakondsuse saamise juures.

Melania Trumpi pressiesindaja Stephanie Grisham ütles, et esileedi vanemad ei ole administratsiooni osa ja on ära teeninud privaatsuse.