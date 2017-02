Melania Trumpi advokaadid: kui meie klienti poleks laimatud, teeninuks ta presidendi abikaasana ilutoodete müügist miljoneid

New Yorgi osariigi kõrgemale kohtule esitati esmaspäeval hagi, millega Melania Trump nõuab ajalehe Daily Mail väljaandjalt laimamise eest hüvitist.

Daily Maili artiklis väideti tõendusmaterjalita, et Trump töötas omal ajal prostituudina. Kaebaja sõnul kahjustas selline laim Melania Trumpi võimalusi sõlmida mitme miljoni dollari väärtuses ärilisi lepinguid. Hagis osutatakse, et Trump on lähiaastatel üks maailma enim fotografeeritud naisi.

Kaebaja sõnul kahjustas artikli ilmumine Melania Trumpi „unikaalset, üks kord elus avanevat võimalust“ luua kommertsbränd, et enda nime abil erinevaid kaupu müüa. „Sellistesse tootekategooriatesse kuuluvad muu hulgas aksessuaarid, kingad, juveelid, kosmeetika, juukse- ja nahahooldusvahendid ja parfüümid,“ märgitakse kaebuses.

George W. Bushi ajal Valge Maja eetikanõunikuna töötanud Richard Painter märkis ajalehele Washington Post, et väide, nagu plaaninuks esileedi oma staatuse rahaks teha, mõjub murettekitavalt.

“Ühendriikidel ei ole kunagi olnud sellist esileedit, kelle sõnul kavatses ta palju raha teenida, kuna esileedi seisus annab selleks „ühe korra elus avaneva“ võimaluse,“ ütles Painter.