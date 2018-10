Melania Trump väidetavast abielukriisist: ma armastan oma abikaasat

48-aastane riigipea abikaasa ütles avameelses usutluses telekanalile ABC News, et kuulda spekulatsioone oma abielu olukorra kohta pärast paljastusi pornostaar Stormy Danielsilt ja Playboy modell Karen McDougalilt ei ole sugugi meeldiv, vahendab uudistekanal BBC.

Melania sõnas, et „need teemad ei ole minu tähelepanu keskmes“ ja ajakirjandusel ei ole alati õigus. „Ma olen ema ja esimene leedi ja mul on palju olusematki, mille peale mõelda ja millega tegeleda,“ lausus ta intervjuus, mille ta andis eelmisel nädalal oma ringreisil Aafrikas.

„Ma tean, mis on õige, mis on tõsi ja mis ei ole,“ lisas ta, eitades samal ajal oma abikaasa avokaat Rudy Giuliani väidet, justkui ta usuks oma abikaasa väidet, et ta ei ole olnud abielu ajal võõrastega seksuaalses vahekorras.

Küsimusele aga, kas ta armastab president Trumpi, ütles ta: „Jah, meiega on kõik hästi.“