Melania Trump taaskasutas oma uue kampaania jaoks Obama-aegset bukletti

Link viib PDF-faili juurde bukletist, mis on peaaegu identne bukletiga, mille föderaalne kaubanduskomisjon avaldas 2014. aastal pealkirja all „Net Cetera – lastega internetis olemisest vestlemine” („Net Cetera – Chatting with Kids About Being Online”).

Buklettide esikaaned on täiesti ühesugused, välja arvatud see, et telefonide kujutamist on muudetud nii, et need näeksid välja rohkem iPhone’ide moodi.

Värske buklett sisaldab ka Melania Trumpi eessõna ning fotot ja allkirja.

Järgnevad leheküljed näitavad aga, et Melania panus on võrreldes 2014. aasta bukletiga olnud kaduvväike.

Fun fact: The White House trumpets “Talking with Kids about Being Online" as "a booklet by First Lady Melania Trump and the Federal Trade Commission." Except for an intro, it's exactly the same thing Obama's FTC put out. pic.twitter.com/AEf6F0gBbt — The Rude Pundit (@rudepundit) May 7, 2018