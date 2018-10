Melania: ma ei ole Trumpiga alati üht meelt

„Ma ei nõustu alati sellega, mida ta säutsub, ja ma ütlen talle seda. Ma avaldan oma ausat arvamust ja annan talle nõu. Vahel ta võtab seda kuulda, vahel mitte,“ ütles Melania. „Mul on oma hääl ja oma arvamus ja minu jaoks on väga oluline, et ma ütleksin välja seda, mida ma asjadest arvan.“

USA esileedil paluti ka kommenteerida Brett Kavanaugh’ ülemkohtuniku ametisse kinnitamist, mille ümber puhkes suur ühiskondlik torm pärast seda, kui meest süüdistati mitme naise poolt aastakümnetetaguses seksuaalses ahistamises. 53-aastane Kavanaugh’ ise eitas kõiki süüdistusi.

„Ma usun, et ta on väga kvalifitseeritud ülemkohtunikuks saamiseks. Mul on heameel, et professor Ford kuulati ära, ja mul on heameel, et Kavanaugh’ kuulati ära. FBI uurimine on läbi ja Senat hääletas.“

Ta ei soovinud vastata, kas ta usub Kavanaugh’ süüdistajat, aga ütles: „ma arvan, et kõik ohvrid, mis iganes nendega juhtus, tuleb ära kuulata“. „Ma olen igasuguse väärkohtlemise ja vägivalla vastu,“ rõhutas Melania.