Mehhikos suri südame seiskumise tõttu tuntud narkoparun Héctor Beltrán Leyva

Beltrán Leyva oli alates 2016. aasta 2. märtsist vangistuses Mehhiko föderaalvanglas number 1, mis asub riigi keskosas Altiplanos ja kus on maksimaalselt karm režiim, vahendab Reuters.

Beltrán Leyva hüüdnimega „El H” vahistati 2014. aastal linna lähedal, kus ta esines kunsti- ja kinnisvaraärimehena. Vahistamist peeti Mehhiko võimude suurvõiduks aastakümneid kestnud sõjas narkojõukude vastu.

Beltrán Leyva kartelli bossi vahistamine andis kogu jõugule tõsise löögi. Beltrán Leyva vennad said kurikuulsaks verise sõja tõttu endise liitlase, Joaquín „El Chapo” Guzmáni vastu. Viimane on praegu USA-s kohtu all.

Võimude teatel viidi 56-aastane Beltrán Leyva eile vanglast haiglasse. Tal olid tugevad valud rinnas, mida vangla arstid leevendada ei suutnud.

Võimude avalduses on öeldud, et Beltrán Leyva sai vajalikku meditsiiniabi ning haigla ja föderaalvangla personal tegi kõik, mis nende võimuses.