Mehhikos Acapulco lähedal hukkus tulevahetuses 11 inimest

Mehhiko Acapulco kuurortlinna lähedal puhkenud tulevahetuses väikelinna elanike ja isehakanud politseinike vahel hukkus 11 inimest, teatasid osariigi võimud eile.

Tulevahetus leidis aset Acapulcost lõunas asuvas La Concepciónis pärast seda, kui politseinikud vahistasid ööl vastu pühapäeva pidustustel noore mehe, vahendab Reuters.

Tulevahetuses hukkus kaheksa kohalikku elanikku.

Pärast seda, kui linnakesse saabusid sõdurid ja osariigi politseinikud, lasti kolm neile vastu hakanud kohalikku politseinikku maha, teatas osariigi julgeolekuametnik Roberto Álvarez.

Umbes 30 kohalikku politseinikku, kellele osariigi võimud ei olnud tegutsemiseks volitusi andnud, vahistati.

Acapulco on Mehhiko lõunaosa Guerrero osariigi suurim linn. Osariik on üks riigi suurema kuritegevusega piirkondi ning oopiumimooni kasvatamise keskus.

Acapulco on ka Mehhiko üks kuulsamaid kuurorte ja seal käisid aastakümneid Hollywoodi filmitähed. Viimaste aastatel on see aga alla käinud ja on üks suurema mõrvade arvuga linnu maailmas.