Mehhiko-USA piiril Tijuanas nõudsid meeleavaldajad Kesk-Ameerika migrantide lahkumist

Grupp inimesi, kes on vastu niinimetatud migrandikaravanide tekitatavale „kaosele”, protestis suurima kokku klopsitud varjualuse juures, mida kaitsesid märulivarustuses Mehhiko politseinikud. Meeleavaldajad laulsid Mehhiko hümni ja lehvitasid lippe ning õhutasid migrante koju naasma, vahendab NBC News.

Meeleavaldajate sõnul ei ole neil midagi seadusliku rände vastu, aga „ebaseaduslik sissetung” on neile tugevalt vastumeelne.

Mõned meeleavaldajad ütlesid, et Mehhiko valitsus peaks järgima USA presidendi Donald Trumpi eeskuju ja võtma piiril tarvitusele karmimad meetmed.

Tijuana linnapea Juan Manuel Gastelum nimetas migrantide sissevoolu reedel „laviiniks” ja ütles, et migrandid võivad linna jääda vähemalt kuueks kuuks. Gastelumi sõnul on Tijuana selleks sissetungiks halvasti ettevalmistunud.

Need Gastelumi sõnad korjas üles Trump. „Mehhiko Tijuana linnapea ütles just, et „linn on halvasti ettevalmistatud nii paljude migrantidega tegelemiseks, see töö võib kesta kuus kuud”. Samamoodi on USA selleks sissetungiks halvasti ettevalmistatud ja ei kannata seda. Nad tekitavad Mehhikos kuritegevust ja suuri probleeme. Minge koju!” kirjutas Trump Twitteris.