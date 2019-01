Mehhiko torujuhtmeplahvatuse ohvrite arv kasvas 85-ni

Hidalgo osariigi ja föderaalvalitsus teatasid, et kannavad kõik ravi- ja matusekulud. Üks põletada saanud alaealine on viidud USA Texase osariiki Galvestoni haiglasse, vahendab Associated Press.

Ohvrid mattusid leekidesse reede õhtul, kui püüdsid koguda bensiini, mis voolas välja riiklikule naftafirmale Petróleos Mexicanos ehk Pemex kuuluvast katkisest torujuhtmest.

Kohalike elanike sõnul on torujuhtme lõik, kust kütust välja voolas, tavapärane bensiini varastamise koht ning seda on korduvalt lõhutud ja lapitud.

Reedel oli see torujuhtme lõik pärast ligi neljanädalast katkestust taas kasutusele võetud, kui keegi sellesse taas augu tegi. Üleriikliku kütusenappuse tingimustes tanklates, sest valitsus püüab laialt levinud kütusevargusi ohjeldada, levis sõna bensiini vaba voolamise kohta 20 000 inimesega Tlahuelilpani kogukonnas kiiresti.

Sajad inimesed saabusid plastikkanistritega noosi võtma. Neid minema ajada püüdnud sõdureid loobiti kividega. Mõned inimesed olid kaasa võtnud ka lapsed.

Kui inimesi oli kohale saabunud üle 600, muututi kannatamatuks.

Siis tegi keegi augu suuremaks ja bensiini hakkas purskama kuue meetri kõrgusele õhku. Maad võttis karnevalimeeleolu. Bensiinist läbi ligunenud inimesed täitsid anumaid ja andsid neid edasi. Perekonnad ja sõbrad moodustasid ahelaid.

Ühel hetkel mattusid kõik leekidesse.

Sõdurid moodustasid umbes jalgpalliväljakusuuruse ala ümber perimeetri. Selle sees põlesid inimesed tuha ja luude hunnikuteks.