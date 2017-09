Mehhiko ranniku lähedal toimus maavärin magnituudiga 8,1, anti tsunamihoiatus

Maavärina kese asus umbes 87 kilomeetri kaugusel Pijijiapani linnast edelas 70 kilomeetri sügavusel, teatas USA geoloogiateenistus, vahendab BBC News.

Mehhikole, Guatemalale, El Salvadorile, Costa Ricale, Nicaraguale, Panamale ja Hondurasele anti tsunamihoiatus.

Maavärinat oli tunda ka México linnas, kus hooned kõikusid ja inimesed jooksid tänavale. Tõuked kestsid Méxicos teadete järgi umbes minuti. Oli ka elektrikatkestusi.

Kahest hukkunust on tulnud teateid Mehhiko Chiapase osariigist ja ühest hukkunust on teatanud ka naaberriigi Guatemala president Jimmy Morales, kes kutsus televisioonis ja Twitteris inimesi üles rahunema.

Rannikule lähemal Paredóni linna juures on registreeritud mitmeid järeltõukeid magnituudiga 4,9-5,7.

