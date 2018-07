Mehhiko presidendivalimisi on võitmas vasakpoolne López Obrador

Vasakpoolne kandidaat Andrés Manuel López Obrador on võitmas Mehhiko presidendivalimisi, näitavad lävepakuküsitlused. Tema lähimad rivaalid on kaotust tunnistanud ja teda võidu puhul õnnitlenud.

México endine linnapea, kes oli valimiste favoriit ka arvamusküsitluste järgi, kogus Parametria küsitluse järgi 53 protsenti häältest. Selgelt esimene on López Obrador kõigi lävepakuküsitluste ja esialgsete tulemuste järgi, vahendab BBC News.

Valitseva erakonna Institutsionaalse Revolutsioonilise Partei (PRI) kandidaat José Antonio Meade, kes on esialgsete tulemuste järgi kolmandal kohal, teatas oma poolehoidjatele, et soovib López Obradorile suurimat edu. Meade’i PRI on Mehhiko poliitikas domineerinud suure osa eelmisest sajandist, kuid selle populaarsus on vähenenud.

López Obradori järel näib olevat teise koha saavutanud konservatiivse Rahvusliku Aktsioonipartei (PAN) kandidaat Ricardo Anaya.

Twitteris õnnitles López Obradori ka USA president Donald Trump.