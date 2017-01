Mehhiko on valmis ameeriklastega maksusõda pidama

Mehhiko majandusminister Ildefonso Guajardo hoiatas, et riik peab olema valmis maksumeetmetega vastama, kui Ameerika Ühendriikide järgmise riigipea Donald Trumpi administratsioon kavatseb kehtestada Mehhikole piirimaksu.

Trump, kes astub ametisse 20. jaanuaril, lubas kehtestada „kõrge piirimaksu“ ettevõtetele, kes peaks soovima tootmise Ameerika Ühendriikidest välja viia.

„Meil tuleb olla valmis viivitamatult neutraliseerima selliste meetmete mõju,“ tõdes Guajardo. „Ja see on väga selge, kuidas – meil tuleb kasutada eelarvelist tegevust.“

Trump lubas kolmapäeval, et ei tagane oma lubadusest ehitada Ameerika Ühendriikide lõunapiirile müür ja et selle maksumus Mehhikolt Washingtonile välja nõuda. „Mehhiko hakkab mingil kujul - ja võimalikke variante on hulgaliselt - meile selle tara maksumust hüvitama,“ seletas Trump. „Kas siis maksuna või maksena.“

USA-Mehhiko piir Foto: Sandy Huffaker, AFP/Scanpix

Mehhiko valuuta kukkus Trumpi sõnavõttude peale sel nädalal ajalooliselt madalale tasemele.

Majandusminister Guajardo nentis seetõttu, et protektsionistliku poliitika järgimine USA tulevase presidendi poolt oleks „probleem kogu maailma jaoks“, sest see võib päädida uue ülemaailmse majanduskrahhiga.