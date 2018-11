Mehhiko narkoparuni El Chapo kohtuprotsessile oli raske vandekohtunikke leida – kardeti oma elu pärast

Seitse naist ja viis meest otsustavad, kas Guzmán on süüdi 11 salakaubaveo, tulirelva- ja rahapesukuriteos, ilmselt üle nelja kuu kestva protsessi lõpus, vahendab AFP.

Vandekohtunike nimesid ei avaldata ja nende julgeolekumeetmed on ranged. Vandekohtunikud on osaliselt eraldatud ning neid eskordivad iga päev kohtusse ja sealt minema relvastatud saatjad.

Guzmáni süüdistatakse Sinaloa narkokartelli juhtimises ja selle maailma suurimaks kuritegelikuks organisatsiooniks muutmises. Guzmán anti USA-le välja 2017. aastal. Mehhikos on ta kaks korda vanglast põgenenud.

61-aastast Guzmáni peetakse maailma suurimaks narkokaupmeheks pärast Colombia Medellíni kartelli juhi Pablo Escobari surma.

Prokuratuuri väitel smugeldas Sinaloa kartell aastatel 1989-2014 USA-sse 154 626 kilogrammi kokaiini, millele lisanduvad heroiin, metamfetamiin ja marihuaana. Kõige selle väärtuseks hinnatakse 14 miljardit dollarit.

Eelmisel nädalal otsustas kohtunik Brian Cogan lükata tagasi Guzmáni palve tervitada ja emmata oma iluduskuningannast naist Emma Coroneli, sest pidas seda liiga ohtlikuks. Guzmánil on keelatud igasugune suhtlemine ja füüsiline kontakt 29-aastase naisega, kes on tema seitsmeaastaste kaksikutest tütarde ema.

Cogani sõnul on taotletud kallistus vastuolus julgeolekuprotseduuridega, mis on mõeldud selleks, et hoida ära igasugune Guzmáni vanglast põgenemise või tunnistajate ründamise koordineerimine.