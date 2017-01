Mehhiko andis Trumpi inauguratsiooni eelõhtul USA-le välja kurikuulsa narkoparuni "El Chapo"

Mehhiko võimud andsid neljapäeval Ühendriikidele üle narkoparuni Joaquin "El Chapo" Guzmani, kellest sai omamoodi legend pärast dramaatilist põgenemist vanglast ja aastaid seadustest üleolekut. Guzman jõudis neljapäeval New Yorki.

Guzmanit ootab reedel ees kohtu ette astumine Brooklynis ning hiljem viiakse ta Manhattani vanglasse, kus kehtestati seoses tema tulekuga ka rangemad turvameetmed.

USA võimud plaanivad sulgeda Brooklyn sild, kuni toimub narkoparuni transportimine kohtusse.

CNN kirjutab, et Sinaloa narkoparuni väljaandmine võis olla ajastatud teadlikult Donald Trumpi inauguratsiooni-eelsesse aega.

USA ametnik ütles CNNile, et ajastus on seotud sellega, et Mehhiko võimude jaoks oli põhimõtteline anda Guzman välja enne Donald Trumpi inauguratsiooni, sest viimane vihastas Mehhiko ametivõime oma kampaania ajal väljastatud sõnumitega.

Sinaloa narkokartelli, mida juhtib Guzman, süüdistatakse paljudes mõrvades, vägivallakuritegudes ja uimastikaubanduses, mis ulatub ka USAsse.

Esimest korda peeti Guzman kinni 1993. aastal Guatemalas ja mõisteti 20 aastaks vangi. Hiljem anti ta välja Mehhikole, kus ta 2001. aastal vanglast põgenes.

Uuesti tabati Guzman 2014. aastal, kuid veel aasta hiljem õnnestus tal taas põgeneda.