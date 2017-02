Mees lõhkus öösel Helsingis enam kui 40 auto küljepeeglid

Umbes 30-aastast meest kahtlustatakse Helsingis enam kui 40 auto küljepeeglite lõhkumises ööl vastu esmaspäeva. Lisaks sellele lõhkus mees mitmeid hoonete aknaid.

Sündmused said alguse kella ühe ajal öösel, kui politsei sai häirekeskuse kaudu teate Lönnrotinkatul kaikaga aknaid lõhkuvast mehest. Politseipatrull märkas kohapeal, et aknaklaasid on lõhutud kahel äriettevõttel ja jäljed viisid mööda Lönnrotinkatu Helsingi kesklinna suunas, vahendab Yle Uutiset.

Hetke pärast tuli uus teade Merikatult ja politsei pidas kohapeal kinni umbes 30-aastase mehe. Kohale saadeti lõpuks mitmeid patrulle mehe võimalikku teekonda uurima. Selgus, et Merikatul ja Neitsytpolkul oli kahjustatud mitmeid kinnistuid ja enam kui 40 autol olid lõhutud küljepeeglid.

Politsei ei taha mehe motiivi veel avaldada.