Senati esialgne hääletus Kavanaugh’ ametisse nimetamise üle on kavas täna ning lõplik hääletus võib toimuda nädalavahetusel. Plaanis on veelgi meeleavaldusi, mis protestijate sõnul on nende viimane võimalus oma hääl kuuldavaks teha, vahendab Washington Post.

Meeleavalduse korraldajad lubasid, et sellest võtab osa mitmeid kuulsusi, sealhulgas laulja Alicia Keys ja näitleja Maggie Gyllenhaal. Siiski näisid ainsad kuulsused, kes kohale ilmusid, olevat koomik Amy Schumer ja näitleja Emily Ratajkowski, kes olid ka vahistatute hulgas.

„Hääl Kavanaugh’ poolt on hääl, mis ütleb, et naised ei loe,” ütles Schumer ülemkohtu hoone juurde kogunenud rahvahulgale. „Pole tähtis, kuidas see asi läheb, nad ei suuda meid mahasurutuna hoida.”

USA Kapitooliumi politsei teatas, et vahistas ebaseadusliku meeleavaldamise eest Harti hoone juures 293 inimest. Veel üheksa inimest vahistati senati Dirkseni büroohoone juures.