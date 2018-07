Meeleavaldaja sundis Vabadussamba USA iseseisvuspäeval külastajatele sulgema

Protest USA sisserändepoliitika vastu kutsus USA eilsel iseseisvuspäeval esile Vabadussamba evakueerimise New Yorgis, kui samba alusele roninud naisega peeti tunde läbirääkimisi.

Naine ja veel vähemalt pool tosinat meeleavaldajat vahistati. Tuhanded külastajad olid aga sunnitud Ameerika ikoonilisest sümbolist lahkuma, vahendab Associated Press.

Umbes 30 meetri kõrgusel maapinnast oli naisel neljatunnine vastasseis politseiga, kuni kaks politseinikku ronisid üles ja läksid tema juurde. Televisiooni otseülekandes tõid politseinikud naise alla ja pidasid ta kinni.

Naine nimega Therese Okoumou ütles politseile, et protestis USA-Mehhiko piiri ebaseaduslikult ületanud sisserändajate laste vanematest eraldamise vastu, teatas anonüümseks jäänud föderaalametnik.

Okoumou oli umbes 40 meeleavaldaja hulgas, kes varem panid üles loosungi, milles kutsuti üles kaotama föderaalvalitsuse peamist sisserändega tegelevat agentuuri ICE, teatas meeleavalduse korraldanud liikumise Rise and Resist esindaja Jay W. Walker.

Walkeri sõnul ei olnud teistel meeleavaldajatel aimugi, et Okoumou samba alusele ronib, ja see ei olnud meeleavalduse kavandatud osa. Sellest hoolimata arvas Walker, et saadud tähelepanu aitab neil oma asja ajada.