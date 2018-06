Meedia: Trumpi advokaat Michael Cohen lasi ootamatult oma advokaadid lahti ja alustab ilmselt prokuröridega koostööd

Telekanal ABC teatas eile, et Donald Trumpi endine isiklik advokaat Michael Cohen loobub teda kriminaaljuurdluses esindanud advokaadibüroo teenetest.

ABC ja CNN-i allikate väitel on tõenäoline, et Cohen on alustanud koostööd prokuratuuriga. Põhiliseks probleemiks olevat olnud büroo nõutud tasu, mille maksmisega on Cohenil tekkinud probleemid. New York Times märgib, et siiani on Coheni esindamise kulusid aidanud kinni maksta Trumpi perekond, kuid vaid osaliselt.

There’s a dispute over Cohen’s legal bills, part of which are being paid for by the Trump family. With the dispute, the Trumps risk driving Cohen further toward prosecutors https://t.co/pVKWIZIdco — Maggie Haberman (@maggieNYT) June 14, 2018

Aprillis otsis FBI läbi Coheni kodu ja kontori ja viis kaasa dokumente ja andmekandjaid. Uurimine algas seoses pornostaar Stormy Danielsile kahtlastel asjaoludel tehtud väljamaksega, ent võib laieneda ka teistele teemadele, kui need dokumentide analüüsi käigus peaksid välja tulema.

CNN-iga vestelnud Trumpi liitlase sõnul on tegu väga murettekitava uudisega, arvestades Coheni pikaajalist koostööd Trumpiga. "Kes kurat teab, mida kõike Michael Cohen nende aastate jooksul on teinud?" märkis allikas.