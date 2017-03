Meedia: Trump plaanib Moskvasse suursaadikuks nimetada endise presidendikandidaadi Jon Huntsmani

Valge maja allikad kinnitasid kolmapäeval erinevatele meediaväljaannetele, et president Donald Trump pakkus Venemaa suursaadiku kohta endisele Utah´ kubernerile Jon Huntsmanile, kes võttis ettepaneku vastu.

Huntsman töötas George H. W. Bushi valitsuse suursaadikuna Singapuris ja Barack Obama valitsuse suursaadikuna Hiinas. Ta kandideeris 2012. aastal vabariiklaste eelvalimistel presidendiks.

2016. aasta presidendikampaania ajal oli ta üks vabariiklastest, kes kritiseeris teravalt Trumpi ja nõudis pärast seksistliku lindistuse skandaali, et ta kandideerimisest loobuks. "See on veidi veider, kuna ta oli eelmisel aastal nii Trumpi-vastane," tsiteerib Politico Valge Maja allikat. "Aga see on ka nutikas valik, kuna ta tõesti tunneb seda tööd."