Meedia: Theresa May jätab homseks plaanitud Brexiti-hääletuse ära

Väljaanne Bloomberg teatab Briti valitsuse allikale tuginedes, et May hinnangul oleks tema ettepanek väga suure hääleenamusega lüüa saanud, mis oleks teinud kahtlaseks valitsuse püsimajäämise. Sama kinnitas Twitteris valitsusallikatele viidates BBC korrespondent, rõhutades siiski, et ametlikku kinnitust sellele teatele esialgu pole. Valitsusallikate teatel teeb May täna Eesti aja järgi kell 17.30 parlamendis ametliku avalduse, mida varem päevakorras polnud.

Samuti pole esialgu teada, mida valitsus edasi teha plaanib ja kas leppega on üldse enam kavas parlamendi ette tulla. Eile hoiatas May, et leppe läbikukkumine võib tähendada ka valitsuse kukkumist. Lisakonks on aga selles, et kuna hääletus on juba parlamendi päevakorras, läheb selle ärajätmiseks vaja parlamendi nõusolekut - muidu läheb lepe ikkagi hääletusele. Opositsioonilised leiboristid on juba mõista andnud, et ei lepi edasilükkamisega.

Lühikese aja jooksul jõudis hääletuse edasilükkamist kommenteerida juba ka Šotimaa euromeelne valitsusjuht Nicola Sturgeon, kes süüdistas peaministrit haletsusväärses arguses ja soovitas tal tagasi astuda.

100% this 👇. If rumours of a delay are correct, it will be pathetic cowardice by a PM and government that have run out of road and now need to get out of the way. https://t.co/sdWGQMotVH — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 10, 2018

AFP tsiteerib kõrget EL-i ametnikku, kes kordas täna seisukohta, et kokkulepitud lahkumisleping on lõplik ja edasisisele läbirääkimisele ei kuulu. See-eest teatas täna Euroopa Kohus, et brittidel on enne 29. märtsiks määratud lahkumiskuupäeva õigus lahkumisavaldus ühepoolselt tagasi võtta.