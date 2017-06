Meedia: Rootsi ja Taani riigilt on terrorismi rahastamiseks välja petetud üle 12 miljoni euro

Rootsi ja Taani riigilt välja petetud käibemaksu eest on rahastatud rahvusvahelist terrorismi, teatavad Rootsi Raadio (SR), Taani Raadio (DR) ja ajaleht Jyllandsposten, kes on kaardistanud kümneid pettuses osalenud ettevõtteid, nende esindajaid, rahaülekandeid ja raha saajaid.

Paljastunud on skeem, mille ühine nimetaja on vägivaldne islamism. Ajakirjanikud on tuvastanud 50 elektroonikat, kanaliha ja karamelli müüvat ettevõtet, mis on maksupettustes osalenud. Rootsis on ettevõtted kaubelnud eelkõige mobiiltelefonidega, vahendab Yle Uutiset.

Tegevusskeem oli ühine. Varifirma hakkab mobiiltelefone importima. Telefonid müüakse edasi teisele firmale, kes on tegelik tellija.

Varifirma ei maksa telefonide eest käibemaksu, mistõttu saab tegelik tellija telefonid odavamalt kui firmad, mis käibemaksu maksavad. Tegelik tellija võib telefonide hinnad alla lasta ja kiiresti kasumit teenida. Varifirma esitab pankrotiavalduse.

SR-i ja DR-i teatel on Rootsi riigilt pärast 2012. aastat maksmata käibemaksudena välja petetud vähemalt 90 miljonit krooni ja Taani riigilt 30 miljonit krooni. Kokku vastab see summa umbes 12,5 miljonile eurole.

Rootsi tuntuima terroriuurija Magnus Ranstorpi sõnul joonistub sellest petuskeemist välja hoopis uus pilt terrorismi rahastajatest.

„Pettused on palju ulatuslikumad, kui me teadsime. On selline tunne, nagu pööraks ümber kivi ja leiaks selle alt täiesti uue maailma. Kahjuks ei ole võimudel sellest tervikpilti,“ ütles Ranstorp.

Loe veel

SR-i, DR-i ja Jyllandsposteni ajakirjanikud ei ole suutnud välja selgitada, kui suur osa pettuse teel saadud rahast on läinud terrorismi rahastamiseks. Kahtlustatakse, et raha jõudis igal juhul Hispaanias tegutsevale terrorirakukesele, mis värbas liikmeid islamistlikele terrorirühmitustele.

Hispaania politsei kahtlustab, et Lõuna-Rootsis Skånes elav taanlane kuulub rakukesse, kuid teda ei ole vahistatud.

DR-i ajakirjanikud tabasid mehe Põhja-Aafrika rannikul asuvast Hispaania linnast Melillast, kuid ta ei tahtnud intervjuud anda. Mingeid süüdistusi ei ole talle esitatud ega milleski süüdi mõistetud.

SR-i ja DR-i teatel on mees olnud siiski tihedas kontaktis terrorirakukese juhiga. Politseiuurijad usuvad, et ta on rahastanud rakukese tegevust. Raha arvatakse olevat pärit tema omanduses olevate Taani firmade toime pandud pettustest.