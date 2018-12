Meedia: Prantsusmaa „kollased vestid” võitsid, valitsus jätab aktsiisitõusu ära

Kultuuriminister Franck Riestier teatas täna, et Philippe kuulutab lähipäevil välja „jõulise žesti”, et näidata vastutulemist rahva soovidele.

Telekanali BFM andmeil plaanib Philippe täna muu hulgas teatada, et 1. jaanuariks planeeritud kütuseaktsiiside tõus jääb ära. Le Monde lisab, aktsiisitõus lükkub esialgu mitme kuu võrra edasi. Lisaks on oodata teisigi järeleandmisi, mis on seotud töötajate majandusliku olukorra parandamisega, näiteks maksukärbete näol. Samuti plaanib Philippe meeleavaldajate lepitamiseks teha rea sümboolsema väärtusega žeste.