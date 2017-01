Meedia: jõulutururündaja võis relva hankida Šveitsist

Saksamaa pealinna Berliini jõuluturu ründaja Anis Amri, kes saatis pühadenädalal teise ilma 12 inimest, külastas enne terroriakti toimepanekut Šveitsi ja võis sealt hankida ka tulirelva, mida ta kasutas, et kaaperdada veoauto ja tappa selle poolakast juht.

Telekanal ZDV teatab oma allikatele toetudes, et „uurimise käigus selgunu viitab praegu suuresti sellele“, et mees hankis relva Šveitsist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Amri mobiilist leitu kohaselt külastas ta Šveitsi mitmel korral, teatab telekanal.

Šveitsi peaprokurör teatas sel nädalal, et alustas koostöös oma föderaalpolitseiga ja koordineeritult välisriikide võimudega kriminaalmenetlust seoses veokirünnaku võimaliku seotusega Šveitsiga, täpsustamata kui palju inimesi või kes täpselt uurimise all on.

12 inimest sai surma ja veel 49 vigastada, kui Tuneesia päritolu Anis Amri jõulunädalal veoautoga Berliini jõuluturuliste sekka sõitis. Mees põgenes riigist ja lasti mõni päev hiljem Milanos tulevahetuses Itaalia politseinikega maha.

Rünnaku eel vandus ta Islamiriigile truudust.