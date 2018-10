Meedia: GRU polkovnik Tšepiga sai Venemaa Kangelaseks Krimmi sündmuste või Janukovõtši evakueerimise eest

Just sellesse sõjaväeosasse saabus 2001. aastal teenima leitnant Tšepiga, kes oli eeskujulikult lõpetanud Kaug-Ida kõrgema väeliikide ülese komandokooli (DVOKU). Kõik kolm allikat palusid võimalust anonüümseks jääda.

„Boširov, kellega rääkis Simonjan, ei ole Boširov, vaid Anatoli Tšepiga. Väliselt on ta muutunud, aga Boširovi hääl, see on Tolja hääl,” ütles Novaja Gazetale üks Tšepiga endistest teenistuskaaslastest väeosast number 20662. Briti võimud süüdistavad Skripalide mürgitamises mehi, kes nimetavad end Aleksandr Petroviks ja Ruslan Boširoviks. Nendega tegi intervjuu Vene propagandakanali RT peatoimetaja Margarita Simonjan.

282. salga kaks ülejäänud veterani ei ole veendunud, et Boširov ja Tšepiga on üks ja sama inimene. Tõsi, nad ei ole Tšepigat näinud alates 2006. aastast, kui tollal juba kapteniks tõusnud Tšepiga viidi Habarovskist üle Moskvasse.

„Pärast kooli lõpetamist suunati Tšepiga teenistusse erivägede 14. brigaadi staapi Ussuriiskis. Brigaadi staabis sai ta juba korralduse Habarovskisse, meie salka suunamise kohta, kus ta määrati luuregrupi ülemaks,” ütles üks allikas Novaja Gazetale.

„Tal oli mingi sugulane, suur nina Habarovski krai administratsioonis. Ta kostis Tolja eest, et ta suunataks Habarovskisse,” lisas üks endistest teenistuskaaslastest. „Tšepigat loeti „blatnoiks”, isegi salga komandör, polkovnik Bernikov rääkis temaga rõhutatult viisakalt.”

Vitali Anatoljevitš Bernikov oli sealjuures autoriteetne ja austatud ohvitser.