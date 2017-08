Medvedev: USA alustas täiemõõdulist kaubandussõda, lootusel suhete paranemisele on lõpp

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev hindas uute Venemaa-vastaste sanktsioonide seaduse allkirjastamist USA presidendi Donald Trumpi poolt täiemõõdulise kaubandussõja väljakuulutamise ja märgina selle kohta, et sanktsioonid jäävad kehtima kümneteks aastateks.

„Uue Venemaa-vastase sanktsioonide seaduse allkirjastamine USA presidendi poolt toob kaasa mitu tagajärge. Esiteks, lootusel meie suhete paranemisele uue Ameerika administratsiooniga on lõpp. Teiseks, Venemaale on kuulutatud täiemõõduline kaubandussõda,“ kirjutas Medvedev Facebookis, vahendab Interfax.

„Kolmandaks, Trumpi administratsioon on üles näidanud täielikku jõuetust, andes kõige alandavamal viisil täidesaatvad volitused kongressile. See muudab jõudude jaotust USA poliitilistes ringkondades,“ märkis Medvedev.

„Mida see nende jaoks tähendab? Ameerika establishment on Trumpi puhtalt üle mänginud,“ leiab Medvedev. „President ei ole uute sanktsioonide üle õnnelik, aga ei saanud seadust allkirjastamata jätta. Uus sanktsioonide teema kerkis esile veel ühe viisina Trump paika panna. Ees on uued käigud, mille lõppeesmärk on ta võimult kõrvaldamine. Süsteemiväline tegija tuleb likvideerida.“

Medvedevi hinnangul Ameerika ärihuve sealjuures praktiliselt ignoreeritakse. „Poliitika on pragmaatilisest lähenemisest kõrgemale seatud. Venemaa-vastane hüsteeria ei ole muutunud mitte ainult Ameerika välis-, vaid ka sisepoliitika (aga see on novell) võtmetähtsusega osaks,“ kirjutas Medvedev.

„Sanktsioonide režiim on kodifitseeritud ja säilib aastakümneid, kui ei juhtu mingit imet,“ konstateeris Medvedev, kelle sõnul saavad Venemaa-USA suhted olema pingelised sõltumata kongressi koosseisust või presidendi isikust.

„Mida tähendab see meie jaoks?“ küsis Medvedev. „Me jätkame rahulikult tööd majanduse ja sotsiaalsfääri asendamisel, tegeleme impordi asendamisega, lahendame riiklikult tähtsaimaid ülesandeid, tuginedes ennekõike iseendale.“