Medvedev Soome saarestiku võimalikust sõjalisest kasutamisest: paranoiline mõte, mida on keeruline kommenteerida

„Soome on olnud juba pikka aega suveräänne riik, te võite uurida, mida tahate. See on teie siseasi,” ütles Medvedev.

Medvedev vastas Soome rahvusringhäälingu Yle küsimusele eile Helsingis toimunud pressikonverentsil.

Medvedevi sõnul annab Venemaa siiski ametialast abi, kui seda palutakse, ja pakub kinnipeetuile konsulaarabi.

Medvedev pidas naeruväärseks mõtet, et ettevõtte Airiston Helmi helikopteri maandumispaiku võiks kasutada sõjaliseks otstarbeks.

„See on paranoiline mõte ja seda on keeruline kommenteerida. Ma ei tea, mida öelda,” ütles Medvedev naerdes.

Soome peaminister Sipilä ütles omalt poolt, et seda teemat ei arutatud. Sipilä sõnul on tegemist politseiasjaga, kus uuritakse rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmist.

„Meie riikide vahelistele suhetele ei ole sellel mõju. Laseme politseil nüüd rahus ja hoolega uurida,” ütles Sipilä.

Sipilä sõnul ei ole temale teada põhjuseid, mille pärast oleks vaja Venemaalt ametialast abi.