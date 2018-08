Medvedev: sõja Gruusiaga kutsus esile Saakašvili amoraalne ja kuritegelik käitumine

Medvedev rääkis ka oma kontaktidest Saakašviliga. „Jah, alguses nägi ta hea välja, esimesel kohtumisel, kui ma olin just presidendiametisse astunud, ütles ta, et tahaks suhted taastada, et loodab sõbrustada, üldiselt rääkis palju meeldivaid sõnu,” ütles Medvedev. „Ma kuulasin selle kõik ära ja ütlesin: „Tahate arendada suhteid, hakkame arendama. Meile on vaja normaalseid, sõbralikke suhteid oma naabri Gruusiaga, me oleme selleks valmis.””

Medvedevi sõnul rääkis ta Saakašvilile ka Moskva valmisolekust aidata Tbilisil sisekonflikti lahendada. Medvedev ütles, et Gruusia võiks olla föderatsioon või konföderatsioon või veel midagi vastavalt Gruusias elavate rahvaste soovile.

Saakašvili olevat Medvedevi sõnul väljendanud valmisolekut selliseks tööks, aga hiljem kadus kuidagi ära.

„Ta lootis ühelt poolt, et Vene Föderatsiooni uus juht võtab kuidagi teistsuguse seisukoha vastastikuste suhete kohta tema valitsuse ja temaga isiklikult,” ütles Medvedev. „Teiste sõnadega, lihtsalt ei sekku neisse protsessidesse, mis hakkavad seal toimuma, et reageeri kuidagi tegevusele, mis võidakse ette võtta meie rahuvalvajate suhtes ja, mis peamine, Vene Föderatsiooni kodanike suhtes, kes elasid Abhaasias ja Lõuna-Osseetias.

Medvedev ütles, et Venemaa seadis omale 2008. aasta augustis eesmärgi lõpetada Gruusia agressioon Lõuna-Osseetia vastu, mitte purustada Gruusiat ega karistada tollast presidenti Saakašvilit.

Vastuseks küsimusele, miks Vene väed ei läinud tollal Tbilisini välja, märkis Medvedev, et eesmärk oli Gruusia vägede väljalöömine Tshinvalist, korra majja löömine ja vägivalla edasise eskaleerumise, see tähendab sõjategevuse ärahoidmine.

„Eesmärk ei seisnenud selles, et purustada Gruusia või karistada Saakašvilit. Ma leian, et käitusin õigesti, kui võtsin vastu otsuse näidata üles vaoshoitust ja mitte forsseerida edasist tegevust,” ütles Medvedev, lisades, et see andis võimaluse mitte ainult olukorda Gruusias, Lõuna-Osseetias ja Abhaasaias rahustada, vaid säilitada ka piisavalt rahulikud suhted Euroopa Liidu ja teiste riikidega.