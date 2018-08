Medvedev sai vigastada

Ajakirjandus hakkas Medvedevi, kes ei ole puhkusel, saatuse kohta huvi tundma pärast seda, kui ta mitu järjestikust kohtumist ilma eelnevalt teatamata ära jättis, puududes viimati ka ÜRO Julgeolekukõukogu istungilt, jätkates ainult välisriikidesse telegrammide saatmist.

Valitsusjuhi avalikkusest kadumine põhjustas spekulatsioone mehe tervisliku olukorra kohta, kuni Interfax neljapäeval lõpuks avaldas paljastava infokillu mehe saatuse kohta, kirjutades lühidalt, et peaminister Medvedev sai spordivigastuse, mis ei võimalda tal kohtumistel osaleda.

Teade jättis mainimata, millise vigastusega on tegemist ja millal on Medvedevil võimalik naasta, küll aga, et lähiajal ei ole peaministril vigastuse tõttu ajakavas ühtki avalikku ülesastumist.