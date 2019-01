Medvedev käskis Roskosmosel vähem lobiseda ja rohkem tööd teha

„Aitab lobisemisest selle üle, kuhu me lendame 30. aastal, tuleb tööd teha, vähem rääkida ja rohkem teha, tegelda aktiivselt meie kosmosevaldkonna kommertsialiseerimise ja Venemaa osa suurendamisega rahvusvahelisel turul,” ütles Medvedev Roskosmose arengunõupidamisel, vahendab RIA Novosti.

Medvedev tuletas meelde, et liidristaatusel selles valdkonnas on strateegiline tähtsus, sest see on riigi kaitsevõime element.

Medvedev märkis ka, et see valdkond peab olema majanduslikult edukas, mida seni ei täheldata. „Ei maksa unustada, et kosmos on suur turg, kus on olemas reaalne konkurents, ja siin on vaja tõsiselt tööd teha, et sellele turule jääda,” rõhutas Medvedev.

Roskosmos palub täiendavat finantseerimist Vostotšnõi kosmodroomi ehitusele. Medvedevi sõnul on projekti realiseerimise kiirust raske vastuvõetavaks nimetada: 19 objektist on valmis vaid viis.

Sealjuures ei kasutanud Roskosmos eelmisel aastal umbes 16 protsenti eraldatud eelarverahast, tuletas Medvedev meelde.