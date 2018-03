Meduza: Inglismaal mürgitatud Skripali värbas Briti luure Tallinnas töötanud agent

Inglismaal Salisburys koos tütrega teadvusetult leitud Venemaa sõjaväeluure GRU endise polkovniku Sergei Skripali värbas väidetavalt Briti välisluure Tallinnas töötanud agent.

Väljaanne Meduza teatas eile, et relvajõudude kindralstaabi luure peavalitsuses (GRU) juba nõukogude ajal töötanud Skripali värbas 1995. aastal Briti agent Pablo Miller, kes sel ajal esines nime all Antonio Álvarez de Hidalgo. Miller töötas Meduza teatel Suurbritannia saatkonnas Tallinnas ning oli Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) kinnitusel Briti välisluureteenistuse MI6 salaagent, kes tegeles venemaalaste värbamisega.

Briti ajaleht Guardian kirjutas näiteks 2000. aasta 25. märtsil Vene allikatele viidates, et kümme päeva varem Moskvas Suurbritannia heaks spioneerimises kahtlustatuna vahistatud Venemaa kodanik oli kõrge Vene luureohvitser, kelle värbas Briti luure aasta varem Eestis. Vene vastuluureallikad nimetasid Pablo Millerit, kes töötas Suurbritannia Tallinna saatkonnas esimese sekretärina.

Spionaaži eest vahistatud venemaalased on korduvalt öelnud, et neid värbas just Miller.

Skripali värbamisest on Meduza teatel üksikasjalikult kirjutanud Nikolai Luzan raamatus „Vastuluure kuraditosin” („Чертова дюжина контрразведки”). Luzan nimetab end polkovnikuks ja julgeolekuorganite veteraniks ning oma raamatut peab ta kunstilis-dokumentaalseks teoseks.

LinkedIni andmetel elab Salisburys, kust Skripal teadvusetuna leiti ja kus oli ka tema elukoht, ka seesama MI6 värbaja Miller, kes läks 2015. aastal pensionile ning sai Briti impeeriumi ordeni teenete eest Ühendkuningriigi ees.