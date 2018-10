Me Too Soomes: muusikut vägistajaks kutsunud naised mõisteti kohtus süüdi

Eelmisel sügisel kutsusid naised muusikut Facebookis ja Twitteris kulutulena levinud kommentaarides sariahistajaks ning vägistajaks. Vägistajaks kutsuti meest ka naisõiguslaste kinnises Facebooki grupis.

Valeinfo tõttu, mida naised levitasid, lasti mees päeva pealt lahti Soome talendisaatest "Tähdet, tähdet" ning samuti eemaldati hittmuusikali "Mamma mia" lavastamiselt, kus ta kaasa lõi.

Kohtu hinnangul ületasid naised sõnavabaduse piiri seostades meest kriminaalse tegevusega. Siiski nentis kohus, et #metoo liikumine on olnud oluline. See kaasus on Soome esimene #metoo kohtuotsus, kuid vastupidiselt mujal maailmas juhtunule, sattusid Soomes kohtupinki naised.

Naistele määrati rahatrahvid vahemikus 150-775 eurot ning nad peavad katma ka kohtukulud.