May: Trump soovitas mul Euroopa Liidu kohtusse kaevata ja läbirääkimistelt lahkuda

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles, et USA president Donald Trump soovitas tal Euroopa Liidu kohtusse kaevata ja lahkumisläbirääkimistelt lahkuda.

Valitsusjuht avaldas taolise detaili omavahelistest kõnelustest eesmärgiga kaitsta oma lahkumisplaani, mis saab ohtralt ägedat kriitikat Euroopa Liidu vastastelt konservatiivsetelt parlamendisaadikutelt, vahendab uudistekanal Sky.

UK Prime Minister Theresa May says Donald Trump told her to "sue the EU" https://t.co/ua2BkVnhgF pic.twitter.com/sjan2qwTCi — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 15, 2018





Arutelud jätkuvad selle üle, kas juhtivad toori euroskeptikud võivad May kukutada, kui ta oma lahkumisplaani ei muuda, mis on nende meelest liiga lahja, lõikamata riiki blokist täielikult välja.

May teatas telekanali BBC jutusaates Andrew Marr Show, et tema ei kavatse oma plaanist loobuda ega ka ametist nii pea lahkuda.

Trump ütles reedel ka ise, et tegi Mayle lahkumisteemalise ettepaneku, aga viimane ignoreeris seda, leides, et see on „võibolla liiga julm”.