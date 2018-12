May sõidab mandri-Euroopasse kodumaal vihatud Brexiti-lepet päästma

May otsusest mandri-Euroopasse lennata teatati kõigest loetud tunnid pärast seda, kui peaminister otsustas kaotusehirmus edasi lükata lahkumisleppe üle peetava parlamendihääletuse, vahendab The Guardiani uudisteportaal.

"Iiri ja Põhja-Iiri varuplaanile on laialdane ja sügav vastuseis. Kui korraldaksime nüüd hääletuse, kaotaks see suurelt, mistõttu lükkame hääletuse edasi, et mitte lõhestada seda koda," ütles May esmaspäeval alamkoja ees.

Täna hommikul lendab ta kõigepealt Haagi, kus ta kohtub peaminister Mark Ruttega, misjärel sõidab ta Berliini, et kohtuda liidukantsler Angela Merkeliga.

May ütles esmaspäeval parlamendisaadikutele, et ta arutab Euroopa Liidu juhtidega teemade üle, mille pärast tunneb muret arvestatav osa parlamendist, mis keeldub tema lepet toetamast.