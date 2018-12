May sõidab Euroopa Liidu riikidesse Brexiti-lepet päästma

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.

Euoorpa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ütles aga samal ajal, et Briti lahkumislepet, sh varuplaani küsimust, mis kiideti Euroopa Liidu riikide poolt heaks, ei hakata uuesti arutama, veel vähem muutma.

Tema sõnul on Euroopa Liit aga valmis kaasa aitama, et parlament leppele ikka rohelist tuld näitaks, sh toimub neljapäeval ka Euroopa Liidu valitsusjuhtide erakorralline sellekohane tippkohtumine Brüsselis.